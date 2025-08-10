حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد المواطنين وبصحبته آخرين يحملون بعض الأوراق والادعاء بكونها بطاقات خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025م تم العثور عليها بالطريق الصحرواى بإدفو بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) والذى تردّد من تلقاء نفسه على ديوان المركز وادعى بعثوره على تلك الأوراق وقيامه بحرقها جميعاً عقب بثه مقطع الفيديو، وبسؤال الأشخاص الظاهرين صحبته بذات المقطع قرّروا بتواصل المذكور معهم للحضور للطريق الصحراوى بإدفو وإدعائه لهم بعثوره على تلك الأوراق بذات المكان، وطلب منهم مشاركته بتصوير مقطع الفيديو، ثم قام بجمعها والانصراف بها وعدم علمهم بفحوى الأوراق وما تم حيالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ادعاءات المذكور والعرض على النيابة العامة.