حوادث

التصريح بدفن جثمان ضحية زوجها بسبب خلافات أسرية في البحيرة

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة
ساندي رضا

ناظرت جهات التحقيق بمركز دمنهور، جثمان “ربة منزل” لقيت مصرعها على يد زوجها بخنقها بيده حتى فارقت الحياة، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكذلك عمل تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وكانت مساكن الموقف التابعة لمركز دمنهور قد شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها "سماح م، ربة منزل، مقيمة مركز دمنهور، وذلك على يد زوجها خنقًا بيده، في ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها. 

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع "سماح م " ربة منزل، ومقيمة بمنطقة مساكن الموقف الجديد بنطاق ذات المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة. 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

