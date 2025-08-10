أنقذ حياة بقطرة دم.. حملة إنسانية للتبرع لمرضى السرطان في البحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى السرطان، وخاصة في ظل احتياجهم المستمر إلى نقل الدم، لما له من دور فعّال في إنقاذ الأرواح وتعزيز روح التكافل داخل المجتمع.

يُنظم مركز أورام دمنهور، بالتعاون مع البنك الإقليمي لخدمات نقل الدم بدمنهور، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار: "أنقذ حياة بقطرة دم... دمك حياة"، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 أغسطس، بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى انتهاء أعداد المتبرعين، داخل مقر المركز.

وتأتي هذه الحملة في إطار تلبية الاحتياجات الدورية لأكياس الدم ومشتقاتها، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في بروتوكولات علاج العديد من حالات الأورام. ويُعتبر التبرع بالدم إجراءً بسيطًا وآمنًا، لكنه يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المرضى الذين يواجهون المرض يومًا بعد يوم، وتمثل الحملة مبادرة حيوية تُجسد وعي المجتمع وتقديره لمسؤولياته الإنسانية تجاه المرضى.