اليوم.. انطلاق برنامج زيارات مكتبة دمنهور المتنقلة بمراكز البحيرة

أعلنت مكتبة مصر العامة عن جدول زياراتها الأسبوعي خلال الفترة من 10 إلى 15 أغسطس 2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تعزيز دورها الثقافي والتنويري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية، تواصل مكتبة مصر العامة المتنقلة بالبحيرة أداء رسالتها في نشر المعرفة وتقديم الخدمات المكتبية المتنوعة بمختلف المدن والمراكز، وذلك ضمن أنشطتها الصيفية.



جدول زيارات مكتبة مصر العامة المتنقلة بالبحيرة

الأحد 10/8/2025: مدرسة الوكيل الابتدائية بكفر الدوار

الثلاثاء 12/8/2025: معهد فتيات محلة بشر

بشبراخيت

الأربعاء 13/8/2025: معهد الإمام جبريل الابتدائي بكوم حمادة

الخميس 14/8/2025: مركز شباب الشوكة بقرية الشوكة بمركز دمنهور

الجمعة 15/8/2025: نادي المحمودية الرياضي

وتتضمن الزيارات تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية المتنوعة، وورش العمل الفنية، وبرامج تنمية المهارات، بالإضافة إلى إتاحة استعارة الكتب والمراجع في مختلف المجالات، بما يدعم العملية التعليمية ويعزز حب القراءة لدى الأطفال والنشء.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الثقافي والمعرفي، باعتبار الثقافة حقا أصيلا لكل مواطن، مشددة على أهمية إيصال الخدمة الثقافية إلى القرى والمناطق النائية، باعتبار ذلك من أولويات المرحلة الحالية، في ظل التسارع المعرفي العالمي والحاجة إلى مواطن واعٍ ومثقف قادر على التفاعل مع مستجدات العصر.