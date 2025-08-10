قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك.. ما السبب؟
تكدس مستمر للشاحنات عند معبر رفح وسط عراقيل إسرائيلية متصاعدة
بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
ليفربول يواجه كريستال بالاس في افتتاح الموسم على لقب الدرع الخيرية 2025
ناقد يهاجم مدرب الأهلي: محدش فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء
مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز
فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم
فن وثقافة

اليوم.. انطلاق برنامج زيارات مكتبة دمنهور المتنقلة بمراكز البحيرة

مكتبة دمنهور العامة
مكتبة دمنهور العامة
ساندي رضا

أعلنت مكتبة مصر العامة عن جدول زياراتها الأسبوعي خلال الفترة من 10 إلى 15 أغسطس 2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تعزيز دورها الثقافي والتنويري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية، تواصل مكتبة مصر العامة المتنقلة بالبحيرة أداء رسالتها في نشر المعرفة وتقديم الخدمات المكتبية المتنوعة بمختلف المدن والمراكز، وذلك ضمن أنشطتها الصيفية.


 جدول زيارات مكتبة مصر العامة المتنقلة بالبحيرة  

الأحد 10/8/2025: مدرسة الوكيل الابتدائية بكفر الدوار

الثلاثاء 12/8/2025: معهد فتيات محلة بشر
بشبراخيت

الأربعاء 13/8/2025: معهد الإمام جبريل الابتدائي بكوم حمادة

الخميس 14/8/2025: مركز شباب الشوكة بقرية الشوكة بمركز دمنهور

الجمعة 15/8/2025: نادي المحمودية الرياضي

وتتضمن الزيارات تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية المتنوعة، وورش العمل الفنية، وبرامج تنمية المهارات، بالإضافة إلى إتاحة استعارة الكتب والمراجع في مختلف المجالات، بما يدعم العملية التعليمية ويعزز حب القراءة لدى الأطفال والنشء.

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الثقافي والمعرفي، باعتبار الثقافة حقا أصيلا لكل مواطن، مشددة على أهمية إيصال الخدمة الثقافية إلى القرى والمناطق النائية، باعتبار ذلك من أولويات المرحلة الحالية، في ظل التسارع المعرفي العالمي والحاجة إلى مواطن واعٍ ومثقف قادر على التفاعل مع مستجدات العصر.

البحيرة مكتبة دمنهور محافظ البحيرة مكتبة متنقلة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

أنغام

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

