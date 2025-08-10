بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

شهدت منطقة مساكن الموقف التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة جريمة مروعة، حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقــاً نتيجة خلافات بينهما.



ونشبت مشادات كلامية بين الزوجين تطورت إلى عنف، مما أدى إلى قيام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة ، وبعد ارتكابه للجريمة فرّ الزوج من مكان الحادث.

ورد بلاغاً من مأمور مركز دمنهور لمديرية أمن البحيرة بوصول جثة سيدة للمستشفى العام بدمنهور، قام زوجها بإنهاء حياتها بسبب خلافات بينهما .

و بالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى “ سماح . م ” فى العقد الثالث من العمر ، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور .

وتقوم الأجهزة الأمنية حالياً بتكثيف جهودها للبحث عن الزوج الهارب، وقد تم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة.

و تم تحرير محضر بالواقعة ، و نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.