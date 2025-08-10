مصرع صغير وإصابة آخر سقطت عليهما شرفة منزل بالبحيرة

لقي صغير مصرعه، بينما أصيب آخر بإصابات بالغة، قبل قليل، سقطت عليهما شرفة منزل بقرية أبيس مركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالي قرية أبيس بسقوط شرفة منزل الطابق الثاني على عدد من الأطفال تصادف تواجدهم في الشارع، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وتبين من المعاينة الأولية سقوط بلكونة منزل بقرية أبيس على عدد من الأطفال وتم عمل كردون أمني حول المنزل.

وأسفر الحادث عن وفاة رائد يوسف مصطفى، 10 سنوات، وإصابة عبد الرحمن السيد عطية، 10 سنوات بنزيف داخلي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.