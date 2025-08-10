قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نسخة مختلفة.. أحمد ناجي: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم
بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية
ننشر أسماء مُصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان/القاهرة»
«شوية ذباب إلكتروني».. بدرية طلبة تكشف حقيقة الاتجار في الأعضاء البشرية | فيديو
حديث صلاة التسابيح.. اعرف ماذا يقرأ فيها وكيفية أدائها
«ريان»: خطة إعادة احتلال غزة تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية
خالد الغندور يكشف حقيقة استفسار الزمالك عن قيد بارون أوشينج
بعد التعادل.. «ريبيرو» يرد على الإعلام: سأركز على عملي ولن أعلق على آراء الصحفيين
بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور
«فين اسمه وتاريخه» .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
إبادة جماعية.. الخارجية الإيرانية تحذر: إسرائيل تسعى لطمس هوية فلسطين
أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
محافظات

مصرع صغير وإصابة آخر سقطت عليهما شرفة منزل بالبحيرة

ساندي رضا

لقي صغير مصرعه، بينما أصيب آخر بإصابات بالغة، قبل قليل، سقطت عليهما شرفة منزل بقرية أبيس مركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالي قرية أبيس بسقوط شرفة منزل الطابق الثاني على عدد من الأطفال تصادف تواجدهم في الشارع، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وتبين من المعاينة الأولية سقوط بلكونة منزل بقرية أبيس على عدد من الأطفال وتم عمل كردون أمني حول المنزل.

وأسفر الحادث عن وفاة رائد يوسف مصطفى، 10 سنوات، وإصابة عبد الرحمن السيد عطية، 10 سنوات بنزيف داخلي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة امن البحيرة كفر الدوار مصرع و إصابة

تامر عبدالمنعم
محافظ الشرقية
نشرة المرأة والمنوعات
المناعة
