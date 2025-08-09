بالزجاجات المشتعلة والأسلحة البيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات بها مادة مشتعلة وقيام آخرين بالتلويح بأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحمودية بالبحيرة بنشوب مشاجرة ومصابين بين طرف أول: 4 أشخاص بينهم "2 مصابان بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم محجوز بالمستشفى لتلقى العلاج"، وطرف ثانى شخصان "مصابان بكدمات وسحجات"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات حول الجيرة ، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض) والتراشق بالحجارة وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإلقاء زجاجات بها مادة مشتعلة "بنزين" أمام منزل الطرف الثانى بسبب ذات الخلافات..تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.