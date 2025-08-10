تطهير الترعة المشتركة بين الجمعيات الزراعية لقريتى مليحة وماهر نور بكوم حمادة بالبحيرة

فور رصد شكوى أهالي قرية مليحة بمركز كوم حمادة بشأن تراكم الحشائش والمخلفات بالترعة المشتركة بين الجمعية الزراعية بمليحة وجمعية الإصلاح الزراعي بماهر نور.

قام المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، بالتنسيق الفوري مع الوحدة المحلية لقرية كفر بولين والجهات المعنية بالزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير شاملة للترعة وإزالة كافة أسباب الشكوى، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وبيئة آمنة للأهالي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين، مؤكدة أن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على سلامة الأهالي من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما شددت المحافظ على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان التدخل الفوري في مواجهة أي مشكلة، مع وضع حلول جذرية تمنع تكرارها مستقبلًا، بما يحقق رضا المواطن ويحافظ على بيئة نظيفة وآمنة.