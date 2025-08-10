قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثله في جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بياناً توضح فيه الأسباب العلمية وراء نفوق الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة، وذلك رداً على الشائعات المتداولة والتي تم رصدها مؤخرا.

وأوضح الجهاز ان نفوق الأسماك تعتبر ظاهرة طبيعية في ظل التغيرات المناخية وموجات الارتفاع القياسية في درجات الحرارة التي يشهدها العالم ، حيث تُعد الأسماك من ذوات الدم البارد التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة، وتصنف الأنواع البحرية المستزرعة فى مصر مثل الدنيس –القاروص – اللوت من أسماك المياه المعتدلة والتى تجود فى مدى حرارى بين 20 – 24 درجة مئوية الذى يعنى أن كل زيادة أو نقصان فى درجة حرارة المياه يؤثر سلبا على معدلات النمو وقدرتها على مواجهة التغير فى مواصفات المياه ومقاومتها للأمراض، وخلال الفترة الأخيرة شهدت المنطقة ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مما ادي الي تعرض المزارع السمكية لموجات حر شديدة، مما تسبّب في ارتفاع درجة حرارة المياه عن المدى الحراري المناسب للأسماك، وتسبب ذلك في إجهاد الأسماك وبالتالي نفوقها.

كما أوضح الجهاز ايضا ان ارتفاع درجات الحرارة يتسبب  في نقص الأكسجين نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين المذاب في الماء وارتفاع نسب الامونيا وبالتالي فيؤثر ذلك على صحة الأسماك، بالإضافة إلى تغير نمط ومواصفات المياه مما يزيد من الاجهاد على الأسماك بالمزارع السمكية حيث تكون كثافتها التخزينية فى وحدة الحجم من المياه أكبر بكثير منها فى البيئات الطبيعية لهذه الأنواع.

واشار الجهاز الي انه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم الفني اللازم لتوعية المربين بكيفية مواجهة هذه الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وتجدر الاشارة الي ان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلف كافة الجهات البحثية والإدارية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بتكثيف الجهود لتوصيل المعلومات الإرشادية وتقديم الدعم الفني اللازم للمربيين بما يحقق افضل كفاءة انتاجية ويحافظ على ثروتنا السمكية.

الأسماك نفوق الأسماك بحيرة المنزلة الزراعة المنزلة السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

ترشيحاتنا

الحريق

إخماد حريق عقار في شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

أرشيفية

بإجماع الآراء.. الإعدام لمتهمين بإنهاء حياة ابن سفير سابق والمشدد للثالث

أرشيفية

في يوم واحد.. تحرير 121 ألف مخالفة مرورية

بالصور

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
نبيل شعيل

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد