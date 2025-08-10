"الزراعة" تعلن حصول "وقاية النباتات" على تجديد واعتماد دولي جديد لـ 12 اختبارًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي للمعامل المركزية لمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17025:2017 ، وذلك بعد إضافة 12 اختبارًا جديدًا، تم اعتمادهم أيضا.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع كفاءة المعامل المتخصصة، لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، برفع كفاءة المعامل وصقل العاملين بالمعاهد والمعامل.



وأشار عبدالمجيد إلى أن الاعتمادات تشمل 10 اختبارات جديدة متخصصة في منتجات نحل العسل، مما يعزز قدرة المعامل على تحليل العسل وتحديد جودته ومصدره،.حيث شمل ذلك تحديد نشاط إنزيم الدياستيز، ونسبة المواد الصلبة غير الذائبة، وقياس الحموضة الكلية، بالإضافة إلى تحديد نسب حبوب اللقاح التي تعد مؤشرًا أساسيًا على نوع الأزهار التي يعتمد عليها النحل، كما تم اعتماد اختبارات جديدة للبروتين والدهون في حبوب اللقاح وغذاء الملكات.

واضاف مدير المعهد انه تم أيضا تجديد اعتماد معمل التحاليل الكيميائية الدقيقة لاختبارين لقياس إنزيمي GPT وGST، بالإضافة إلى اعتماد اختبارين جديدين لقياس البروتين الكلي وإنزيم GOT، كذلك تجديد اعتماد معمل آفات وأمراض النحل للكشف عن أمراض تعفن الحضنة الأوروبي والأمريكي، واللذان يعدان من أخطر الأمراض التي تصيب خلايا النحل.

وأعرب عبدالمجيد، عن خالص شكره وتقديره للجنة التقييم التابعة للمجلس الوطني للاعتماد، والتي تضم الدكتور أشرف محمد، الدكتور نصر البورديني، الدكتور محمد توفيق، والدكتور أحمد عبدالعليم، على جهودهم المتميزة في إتمام عمليات التقييم وفق أعلى المعايير الدولية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة فرحة حسني، مدير إدارة الجودة بالمعهد، على إسهاماتها المتميزة وجهودها الدؤوبة في تحقيق هذا الاعتماد، والذي يعكس التزامها بالجودة والتميز في العمل، كذلك وجه شكر خاص للدكتورة نيفين صبحي، مستشار رئيس مركز البحوث الزراعية للجودة، لدعمها الكبير وتعاونها المثمر مع إدارة الجودة بالمعهد لضمان استيفاء كافة شروط الاعتماد.

وتقدم مدير المعهد بالتهنئة لكافة العاملين بالمعهد، الذين كان لهم دور أساسي في هذا النجاح، الذي يعزز مكانة المعهد كـمؤسسة علمية رائدة تسعى دائمًا للتميز والريادة و تأكيدًا على التزام المعهد بتطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات البحثية والتقنيات الزراعية، لضمان أعلى مستويات الجودة.