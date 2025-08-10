قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"الزراعة" تطلق 310 قوافل بيطرية مجانية في 299 قرية خلال يوليو الماضي

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي، بلغ حوالي 310 قوافل، شملت 299 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواصلة تعزيز الخدمات البيطرية المجانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، ودعم المبادرات التنموية بالمناطق الريفية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص" إلى أن القوافل البيطرية تمثل ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن هذه القوافل، البالغ عددها 310 قوافل، نجحت في تغطية حوالي 299 قرية في مختلف المحافظات، وقدمت خدماتها العلاجية، لحوالي 98,894 رأس ماشية، شملت: الرش لـ 24,900 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 43,313 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى علاج 22,700 حالة باطنة، وإجراء 1,005 عمليات جراحية، وفحص وعلاج 6,976 حالة تناسلية، لافتا إلى انه تم خلال تلك القوافل فحص وعلاج حوالي 124,094 طائرًا.

الزراعة ماشية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

