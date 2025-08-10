بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وفي هذا الإطار قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية (قطاع جنوب الشرقية) - الرقابة الصحية - مجالس المدن) بتنفيذ حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس تحت إشراف محسن القلش بالإدارة العامة لمباحث التموين قطاع شرق الدلتا وعاطف عراقي رئيس قطاع تموين جنوب الشرقية والمهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية مع أطباء ادارة المجازر تحت إشراف الدكتورة إيمان عليوة مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى و الدكتورة إيمان فاروق والدكتورة هدير فوزى أطباء الصحة العامة بإدارة بلبيس .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة وضبط 4 طن دواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وأسماك مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.