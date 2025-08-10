شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي تعادل الفريق أمس أمام مودرن سبورت في أول مواجهات بطولة الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب مع الفريق في مواجهة مودرن سبورت.

وأضاف: “أفشة تعثر في الظهور بشكل قوي خلال لقاء مودرن سبورت وذلك رغم تألقه في المواجهات الودية التي خاضها مع الفريق وكان من نجوم فترة الإعداد”.

وتابع: "مصطفى شوبير ارتكب خطأ في التمريرة التي وضعها للاعب كريم فؤاد في الجبهة اليسرى، حيث كان يجب أن يرسل كرة عالية لتجنب الضغط على زميله وهو ما حدث”.