ظهور خاص لـ محمد صلاح.. أبرز مباريات اليوم 10-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 10-8-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بكأس الدرع الخيرية
موعد مباراة كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X ليفربول – 5 مساء – beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات ودية للأندية
أتالانتا X أوباتيا – 11.30 صباحا
نابولي X سورينتو – 12 ظهرا
تشيلسي X ميلان – 5 مساء
سندلارند X رايو فاليكانو – 6.30 مساء
بوروسيا دورتموند X يوفنتوس – 6.30 مساء
تولوز X إشبيلية – 8 مساء
فياريال X أستون فيلا – 10 مساء
برشلونة X كومو – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية X الجونة – 6 مساء - ONTime Sports
فاركو X إنبي – 9 مساء - ONTime Sports
البنك الأهلي X غزل المحلة – 9 مساء - ONTime Sports