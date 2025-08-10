ظهور خاص لـ محمد صلاح.. أبرز مباريات اليوم 10-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 10-8-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بكأس الدرع الخيرية

موعد مباراة كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X ليفربول – 5 مساء – beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية للأندية

أتالانتا X أوباتيا – 11.30 صباحا

نابولي X سورينتو – 12 ظهرا

تشيلسي X ميلان – 5 مساء

سندلارند X رايو فاليكانو – 6.30 مساء

بوروسيا دورتموند X يوفنتوس – 6.30 مساء

تولوز X إشبيلية – 8 مساء

فياريال X أستون فيلا – 10 مساء

برشلونة X كومو – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية X الجونة – 6 مساء - ONTime Sports

فاركو X إنبي – 9 مساء - ONTime Sports

البنك الأهلي X غزل المحلة – 9 مساء - ONTime Sports