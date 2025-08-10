شوكة يوقع موسمين.. أسوان يخطف "فاكهة" الصعيد من أنياب المنافسين

نجح نادي أسوان برئاسة المستشار الشافعي صالح في التعاقد مع صانع ألعاب نادي الفيوم فاروق حسين شوكه والملقب بالفاكهة في دوري القسم الثاني بمجموعات الصعيد لمدة موسمين

نظير سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوصة في عقد اللاعب ونسبة ٢٠٪ من إعادة البيع للنادي الفيومي.

وكان المهندس محمد غريب عضو مجلس اداره نادي أسوان قد أجتمع أمس مع سماح حمزه مدير التعاقدات بنادي الفيوم ووليد عبد الهادي المشرف العام علي الكره وفي حضور والده المهندس حسين قاسم في مقر نادي الفيوم بمنطقه المقطم بالتنسيق مع محمد ابراهيم المدير الفني وعماد سعد حموده رئيس مجلس اداره نادي الفيوم.

وتم حسم الصفقة لنادي اسوان بعد منافسة شرسة مع عدد من أندية دوري المحترفين وعلي رأسها السكة الحديد وأبوقير للأسمده والمنصوره وطنطا.

الجدير بالذكر أن شوكه يجيد اللعب في مراكز الوسط الثلاثه ٦ و٨ و١٠ والجناح الأيسر ويمتلك إمكانيات فنيه ومهاريه وبدنيه ستجعله ضمن أفضل المواهب المرشحة للانضمام لأحد أنديه الدوري الممتاز في الانتقالات الشتويى القادمة.

وكان اللاعب صاحب ال٢٣عاما و الملقب بـ فاكهه الصعيد أحد ناشئي أندية إنبي والإسماعيلي والدخان.

وإحترف لمدة موسمين ونصف الموسم في فريقي الشباب بناديي جالطه سراي وطرابزون وناد فيفا التركي، وانضم صانع ألعاب أسوان الجديد في عدد من معسكرات منتخبي ٢٠٠٠ و٢٠٠١مع عمرو انور وربيع ياسين خلال فترة احترافة في تركيا .