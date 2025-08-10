قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
رياضة

شوكة يوقع موسمين.. أسوان يخطف "فاكهة" الصعيد من أنياب المنافسين

اسوان
اسوان
ياسمين تيسير

نجح نادي أسوان برئاسة المستشار الشافعي صالح في التعاقد مع صانع ألعاب نادي الفيوم فاروق حسين شوكه والملقب بالفاكهة في دوري القسم الثاني بمجموعات الصعيد  لمدة موسمين 
نظير  سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوصة في عقد اللاعب ونسبة ٢٠٪ من  إعادة البيع للنادي الفيومي.

وكان المهندس محمد غريب عضو مجلس اداره نادي أسوان قد أجتمع أمس مع سماح حمزه مدير التعاقدات بنادي الفيوم ووليد عبد الهادي المشرف العام علي الكره وفي حضور والده المهندس حسين قاسم  في مقر نادي الفيوم بمنطقه المقطم  بالتنسيق مع محمد ابراهيم المدير الفني  وعماد سعد حموده رئيس مجلس اداره نادي الفيوم.

وتم حسم الصفقة لنادي اسوان بعد منافسة شرسة مع عدد من أندية دوري المحترفين وعلي رأسها السكة الحديد وأبوقير للأسمده والمنصوره وطنطا.

الجدير بالذكر أن شوكه يجيد اللعب في مراكز الوسط الثلاثه ٦ و٨ و١٠ والجناح الأيسر ويمتلك  إمكانيات فنيه ومهاريه وبدنيه ستجعله ضمن أفضل المواهب المرشحة للانضمام لأحد أنديه الدوري الممتاز في الانتقالات الشتويى القادمة.

وكان اللاعب صاحب ال٢٣عاما و الملقب بـ فاكهه  الصعيد أحد ناشئي أندية إنبي والإسماعيلي والدخان.

وإحترف لمدة موسمين ونصف الموسم  في فريقي الشباب بناديي جالطه سراي وطرابزون  وناد فيفا  التركي، وانضم صانع ألعاب أسوان الجديد في عدد من معسكرات منتخبي ٢٠٠٠ و٢٠٠١مع عمرو انور وربيع ياسين خلال فترة احترافة في تركيا .

اسوان الدوري فريق اسوان

نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

