بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك في تصنيف أندية العالم

تصدر نادي بيراميدز قائمة الأندية الأفريقية في التصنيف العالمي للأندية، متفوقًا على باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثاني، رغم تراجعه خمسة مراكز ليحل في المرتبة الـ50 عالميًا، بعد أن كان في المركز الـ45 في التصنيف السابق، كما جاء في المركز الثاني عربيًا خلف الهلال السعودي.

وشهد التصنيف تراجع الأهلي 13 مركزًا ليصبح في المرتبة الـ65 عالميًا بدلًا من المركز الـ52، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الـ104 بدلًا من الـ84، وهبط المصري البورسعيدي إلى المركز الـ203 بعدما كان في المركز الـ104 عالميًا.

على الصعيد العالمي، عاد ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، إلى قائمة العشرة الأوائل بعد تقدمه للمركز العاشر، فيما تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب له المصري عمر مرموش، إلى المركز الـ13 عالميًا.