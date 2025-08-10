قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
بعد إصابة 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم بشبرا الخيمة.. والمعاينة الأولية تكشف اندلاع الحريق من هذه المنطقة
بتتعافى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام
بتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صور
حتى السابعة مساء.. آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025
رياضة

طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين

محمد سمير

أحرز طارق حسن السيد لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف الميدالية البرونزية في سباق 100 متر مونو للسباحة بالزعانف في دورة الألعاب العالمية World Games 2025 المقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة  تشنجدو بالصين.

وتوج طارق حسن بالبرونزية بزمن 34.84 ثانية خلف لاعبا المانيا ماكس بوسشارت وجوستوس مورستيدت اللذان فازا بالذهبية والفضية.

وتضم بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف سباحان وهما:  ندى مجدي هجرس،  وطارق حسن السيد، اللذان تم اختيارهما بناءً على نتائجهما المتميزة خلال مشاركتهما ضمن المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى بطولات العالم التى أقيمت خلال عامى 2023-2024 ويقود المنتخب فنيًا في البطولة عبد الله عبد الجليل ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وتقام النسخة ال 12 من دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة  تشنجدو الصينية بمشاركة نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في 36 رياضة مختلفة، منها رياضات أولمبية وغير أولمبية وبارالمبية.

وقد أعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ  عن سعادته بالميدالية التي حققها طارق حسن في اول مشاركات المنتخب في هذه الدورة كمان تخوض لاعبة المنتخب المصري ندى مجدي منافساتها غدا الاثنين .

وتعد مشاركة السباحة بالزعانف في هذه البطولة خطوة هامة للعبة حيث تعد دورة الألعاب العالمية World Games 2025 كدورة أولمبية للاتحادات الغير أولمبية .

