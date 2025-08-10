طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين

أحرز طارق حسن السيد لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف الميدالية البرونزية في سباق 100 متر مونو للسباحة بالزعانف في دورة الألعاب العالمية World Games 2025 المقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو بالصين.

وتوج طارق حسن بالبرونزية بزمن 34.84 ثانية خلف لاعبا المانيا ماكس بوسشارت وجوستوس مورستيدت اللذان فازا بالذهبية والفضية.

وتضم بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف سباحان وهما: ندى مجدي هجرس، وطارق حسن السيد، اللذان تم اختيارهما بناءً على نتائجهما المتميزة خلال مشاركتهما ضمن المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى بطولات العالم التى أقيمت خلال عامى 2023-2024 ويقود المنتخب فنيًا في البطولة عبد الله عبد الجليل ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وتقام النسخة ال 12 من دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو الصينية بمشاركة نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في 36 رياضة مختلفة، منها رياضات أولمبية وغير أولمبية وبارالمبية.

وقد أعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن سعادته بالميدالية التي حققها طارق حسن في اول مشاركات المنتخب في هذه الدورة كمان تخوض لاعبة المنتخب المصري ندى مجدي منافساتها غدا الاثنين .

وتعد مشاركة السباحة بالزعانف في هذه البطولة خطوة هامة للعبة حيث تعد دورة الألعاب العالمية World Games 2025 كدورة أولمبية للاتحادات الغير أولمبية .