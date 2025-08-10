الدولي لليد يجرى قرعة مونديال الأندية غدًا على هامش بطولة العالم للناشئين بمصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، موعد إجراء قرعة بطولة العالم للأندية، والتي من المقرر إقامتها في مصر للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

وحدد الاتحاد الدولي غدًا الإثنين في تمام الساعة 6:45 مساءً، موعدًا لإجراء القرعة، وستقام في ستاد القاهرة الدولي، وذلك على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عامًا.

وتم توزيع الفرق على 3 مستويات، وجاءت كالتالي:

المستوي الأول: الأهلي، الزمالك، الشارقة الإماراتي

المستوى الثاني: فيزبريم المجري، ماجديبورج الألماني، برشلونة الإسباني

المستوى الثالث: سيدني الأسترالي، توباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

وأكد الاتحاد الدولي أن البطولة ستقام على 3 مجموعات، مع عدم تواجد فريقين من نفس القارة في مجموعة واحدة، كما سيتم سحب فرق المستوى الثالث أولًا، ثم المستوى الثاني، ثم يختار الأهلي مجموعته، وتنتهي القرعة بسحب كرتا الفريقين المتبقيين في المستوى الأول.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق احتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، على أن تشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.

يذكر أن الأهلي توج بالميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية لكرة اليد، بعد فوزه التاريخي على برشلونة الإسباني، في البطولة التي احتضنتها مصر العام الماضي.