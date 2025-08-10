قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
بعد إصابة 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم بشبرا الخيمة.. والمعاينة الأولية تكشف اندلاع الحريق من هذه المنطقة
بتتعافى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام
بتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صور
حتى السابعة مساء.. آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025
برنامج تدريبي خاص لخوان ألفينا استعدادًا للمشاركة مع الزمالك

ملك موسى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وضع برنامج تدريبي مكثف للبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الجديد، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز.

وكان ألفينا قد وصل إلى القاهرة مساء الجمعة الماضي قادمًا من أوكرانيا، بعد توقيعه على عقد يمتد لأربعة مواسم مع القلعة البيضاء، وخضع للكشف الطبي بالأمس.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اعتبارًا من الغد، وذلك بعد حصول الزمالك على راحة من التدريبات اليوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

