برنامج تدريبي خاص لخوان ألفينا استعدادًا للمشاركة مع الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وضع برنامج تدريبي مكثف للبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الجديد، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز.

وكان ألفينا قد وصل إلى القاهرة مساء الجمعة الماضي قادمًا من أوكرانيا، بعد توقيعه على عقد يمتد لأربعة مواسم مع القلعة البيضاء، وخضع للكشف الطبي بالأمس.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اعتبارًا من الغد، وذلك بعد حصول الزمالك على راحة من التدريبات اليوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.