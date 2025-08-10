الأهلي والزمالك في وعاء واحد بقرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تُجرى غدًا الإثنين، مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للأندية - مصر 2025، والتي تقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة تسعة أندية.

وستُجرى القرعة في استاد القاهرة، على هامش بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر حاليًا.

وتم تقسيم الفرق التسعة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها ثلاثة فرق، في الدور التمهيدي، وقد وُضعت في ثلاثة أوعية منفصلة.

تم توزيع الفرق على ثلاثة أوعية منفصلة، مع عدم جواز تواجد أي فريق من قارة واحدة في المجموعة نفسها، وسيتم سحب فرق الوعاء الثالث أولاً، ثم فرق الوعاء الثاني. سيختار الأهلي مجموعته، ثم تُسحب قرعة الفريقين المتبقيين في الوعاء الأول.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث. ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

وتم تقسيم الفرق إلى 3 مستويات كالتالي:



المستوى 1: الأهلي (مصر)، الزمالك (مصر)، الشارقة (الإمارات العربية المتحدة).

المستوى 2: فيزبريم إتش سي (المجر)، ماجديبورغ (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا)،

المستوى 3: سيدني يوني (أستراليا)، هانديبول توباتي (البرازيل)، كاليفورنيا إيجلز (الولايات المتحدة الأمريكية).

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وضمنت الفرق التسعة بالفعل مكانها في بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2025، حيث سيعود حامل اللقب نادي فيزبرم إلى المنافسة، بالإضافة إلى بطل أوروبا الحالي، نادي ماجديبورج، الذي فاز بثلاث نسخ متتالية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال في أعوام 2021 و2022 و2023.

وسيكون ممثل أفريقيا هو النادي الأهلي، الذي ضمن تذكرته بفوزه بكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 2025، متقدمًا على مواطنه نادي الزمالك، والذي تأهل لبطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2025 كمستضيف البطولة.

ومن المقرر أن يمثل نادي الشارقة، قارة أسيا الذي فاز ببطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 2025 على نادي الخليج في النهائي، ليصبح أول فريق من الإمارات العربية المتحدة يلعب في المسابقة على الإطلاق.

كما سيعود الفائز ببطولة أمريكا الجنوبية والوسطى لكرة اليد للرجال لعام 2025، الفريق البرازيلي تاوباتي، إلى المنافسة، بعد فوزه 22-20 على إي سي بينهيروس في نهائي المسابقة القارية.

كما سيعود فريق كاليفورنيا إيجلز بعد مشاركته الأولى في عام 2024، بعد فوزه بتصفيات NACHC، بينما سيكون ممثل أوقيانوسيا هو جامعة سيدني، الذي سيظهر للمرة الثانية عشرة في المسابقة، بعد تأمينه لقب بطولة الأندية الأسترالية وتصفيات أوقيانوسيا.

ويكتمل التشكيل بنادي برشلونة، الحاصل على بطاقة دعوة، والذي سيظهر للمرة الثامنة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه، وهو الفريق الأكثر تتويجًا في المسابقة، بخمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.

جدير بالذكر أن البطولة تُقام بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، بالشراكة مع الاتحاد المصري لكرة اليد.