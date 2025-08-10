قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
رياضة

أحمد شوبير يحذر: خطر كبير يواجه ملاعب الكرة المصرية مع حلول الشتاء

باسنتي ناجي

حذر الإعلامي أحمد شوبير من خطر كبير سيواجه الملاعب الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: ''بحذر من دلوقت .. الشتاء قادم وأرضيات الملاعب مش مبشرة''.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على واقعة سب جماهير الزمالك لأحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حدث يستوجب موقفًا حاسمًا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الزمالك يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك بديلين في كل مركز، مع سيطرة واضحة للجهاز الفني وإصرار من اللاعبين، ما يجعله مرشحًا قويًا للمنافسة على لقب الدوري، متوقعًا موسمًا قويًا على مستوى الصراع في القمة والهروب من الهبوط.

وعن أزمة سب زيزو، شدد شوبير على أن ما جرى في مدرجات الزمالك وسيراميكا لا يمكن أن يمر مرور الكرام، موضحًا أن الغرامات المالية لن تؤثر على الجماهير، وأن العقوبة يجب أن تقع على الأفراد المخطئين، قائلًا: «إحنا في عصر احتراف، وأي لاعب من حقه الانضمام لأي فريق يريده، والرد الوحيد يكون في الملعب».

واختتم شوبير بتأكيده على ضرورة معاقبة الجماهير التي ارتكبت التجاوزات، بالحرمان من حضور المباريات، مشيرًا إلى أن الأخطاء الجسيمة تستدعي عقوبات أشد، حتى لا تتكرر مآسي مشابهة في كرة القدم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

