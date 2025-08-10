إسرائيل تمنح وزير الحرب صلاحية استدعاء نحو نصف مليون جندي احتياط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال قررت منح وزير الحرب، يسرائيل كاتس، صلاحية استدعاء ما يصل إلى 430 ألف جندي من قوات الاحتياط، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، ضمن إطار التحضيرات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد حدة المواجهات، واحتياج الجيش الإسرائيلي إلى دعم إضافي لتعزيز جاهزيته القتالية.

من جانبها، أيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف ميارا، موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن "الاستمرار في تعبئة قوات الجيش أمر لا مفر منه"، رغم ما وصفته بـ"التحديات القانونية والمجتمعية الكبيرة" التي يطرحها هذا الإجراء.

وقالت إن عبء الخدمة العسكرية يتزايد بشكل مستمر منذ نحو عام وعشرة أشهر، وفي ظل الظروف الأمنية الحالية، "لا خيار سوى المضي قدماً في استدعاء الجنود".

في السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل استعداداته للسيطرة على مدينة غزة، مع التأكيد على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.