مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر تجمع عدد من الأهالي حول سيارة "ميكروباص" تُقل عددًا من الأشخاص، وسط مزاعم بأنهم متورطون في النصب على المواطنين بزعم توفير فرص للهجرة غير الشرعية.

وبحسب ما ذكره الأهالي في الفيديو، فإن هؤلاء الأشخاص حصلوا على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم إلى الخارج، ثم رفضوا إعادة الأموال، ما دفعهم لوصف أنفسهم بـ"الضحايا".

ويُظهر المقطع محاولة سائق الميكروباص الهروب من المكان، وسط حصار الأهالي للسيارة، حيث كاد أن يدهس بعضهم أثناء فراره، وأطاح بأحد المتجمعين قبل أن يبتعد مسرعًا، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات أو أضرار جسيمة.

وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهمين ومحاسبتهم، فيما أشار آخرون إلى أن الأشخاص داخل السيارة قد يكونون مجرد سائقين ولا علاقة لهم بوقائع الهجرة غير الشرعية.