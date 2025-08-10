ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

تناول الثوم والعسل على معدة فارغة يحتوي على فوائد عديدة للجسم فالثوم يحتوى على مركبات الكبريت التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. الثوم غني أيضًا بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في منع تلف الجذور الحرة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، الثوم غني بالأليسين، المعروف أنه يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

العسل هو مُحلي طبيعي غني أيضًا بمضادات الأكسدة، له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال. العسل هو أيضًا مصدر للكربوهيدرات الطبيعية، مما يجعله مصدرًا ممتاز للطاقة.

من خلال الجمع بين الثوم والعسل، يمكنك زيادة الفوائد الصحية لكل مكون، يمكن أن يساعد العسل في تخفيف الطعم اللاذع للثوم، في حين يمكن للثوم أن يعزز خصائص العسل المضادة للبكتيريا والالتهابات.

لذا نقدم لك فوائد المزج بين الثوم و العسل..



-يعطي الجسم نشاط و قوة عجيبة

_ يقوي جهاز المناعة

_ يقضي على الديدان و البكتيريا المعوية

_ يعالج التهاب البروستات و تضخمها

_يمنع الاصابة بالالفنونزا

_ يقضي على التهاب اللوزتين و الغدد

_ يخفف ضغط الدم المرتفع و يصفي الشرايين من الدهون

_ يصفي الدم من السموم

طريقة استعماله :

معدل فص ثوم في ملعقة كبيرة من العسل في الصباح و المساء

او تضاف حبات الثوم في عبوة عسل و يأكل منها حتى تنتهي ،كما يمكن اضافة الليمون معها