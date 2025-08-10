قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
إسرائيل تمنح وزير الحرب صلاحية استدعاء نحو نصف مليون جندي احتياط
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

رنا عصمت

تناول الثوم والعسل على معدة فارغة  يحتوي على فوائد عديدة للجسم فالثوم يحتوى على  مركبات الكبريت التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. الثوم غني أيضًا بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في منع تلف الجذور الحرة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، الثوم غني بالأليسين، المعروف أنه يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

العسل  هو مُحلي طبيعي غني أيضًا بمضادات الأكسدة، له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال. العسل هو أيضًا مصدر للكربوهيدرات الطبيعية، مما يجعله مصدرًا ممتاز للطاقة.

من خلال الجمع بين الثوم والعسل، يمكنك زيادة الفوائد الصحية لكل مكون، يمكن أن يساعد العسل في تخفيف الطعم اللاذع للثوم، في حين يمكن للثوم أن يعزز خصائص العسل المضادة للبكتيريا والالتهابات.

لذا نقدم لك فوائد المزج بين الثوم و العسل..


-يعطي الجسم نشاط و قوة عجيبة

_ يقوي جهاز المناعة

_ يقضي على الديدان و البكتيريا المعوية

_ يعالج التهاب البروستات و تضخمها

_يمنع الاصابة بالالفنونزا

_ يقضي على التهاب اللوزتين و الغدد

_ يخفف ضغط الدم المرتفع و يصفي الشرايين من الدهون

_ يصفي الدم من السموم

طريقة استعماله :

معدل فص ثوم في ملعقة كبيرة من العسل في الصباح و المساء

او تضاف حبات الثوم في عبوة عسل و يأكل منها حتى تنتهي ،كما يمكن اضافة الليمون معها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

