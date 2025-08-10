الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن زيف ما نُشر بشأن اتفاق المشير خليفة حفتر على استقبال فلسطينيين في الأراضي الليبية، مؤكدًا أنها محض "أخبار كاذبة".

وقال العبيدي إن موقف القيادة العامة ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير.

وذكر أن أي اتفاقيات أو لقاءات تُعلن فقط عبر القنوات الرسمية للقيادة العامة.

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية قد نقلت، عن مصادر مجهولة، أن المشير حفتر أبدى استعدادًا لمنح الجنسية لنحو مليون فلسطيني مقابل امتيازات سياسية واقتصادية.