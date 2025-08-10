وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والإستعداد القتالي لرجال القوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصري.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمةً نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الخاصة ، مؤكداً على تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الكبير الذى يبذله مقاتلي القوات الخاصة من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والإرتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائماً درعاً قوياً للوطن وحصناً منيعاً لشعب مصر العظيم.

وشاركهم وزير الدفاع تناول وجبة الغداء مثنياً على الإنضباط الذاتى لرجال القوات المسلحة وحرصهم على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وفى ختام اللقاء تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرض لأحدث الأسلحة والمعدات لقوات الصاعقة.