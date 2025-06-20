بطلة Pretty Little Liars تحتفل بالذكرى الـ15 للمسلسل

احتفلت النجمة الأمريكية لوسي هيل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق المسلسل الشهير Pretty Little Liars، الذي شكّل محطة فارقة في مسيرتها الفنية، من خلال منشور عاطفي على إنستجرام أرفقته بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو النادرة من كواليس التصوير.





وفي تعليقها على المنشور، الذي نشرته يوم الإثنين 16 يونيو، كتبت لوسي، البالغة من العمر 36 عامًا: “عيد سعيد لـ Pretty Little Liars بمناسبة مرور 15 سنة ! يا لها من لحظات مليئة بالحنين!”.

وأضافت: “بعض هذه الصور جودتها ضعيفة لكنها تمثل زمنًا مختلفًا تمامًا، وآخر سلايد عبارة عن فيديو وجدته بالصدفة ولم أكن أعلم أنني احتفظت به – لحظة صغيرة لكنها كانت تتكرر كثيرًا أثناء التصوير”.





هيل، التي لعبت دور آريا مونتغمري في المسلسل، عبرت عن امتنانها العميق للعمل قائلة: “هذه التجربة غيّرت حياتي، وسأبقى ممتنة لكل من شارك فيها. ولكم أنتم أيضًا، من جعلتم هذه الرحلة لا تُنسى.. شكرًا لأنكم أبقيتم هذا العمل حيًا في قلوبكم طوال هذه السنوات.” كما دعت متابعيها إلى مشاركة نظرياتهم حول شخصية “A” الغامضة التي شكّلت محور التشويق في العمل.





قصة المسلسل

Pretty Little Liars انطلق عام 2010 واستمر حتى 2017، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، حيث تناول قصة مجموعة من المراهقات في بلدة صغيرة بولاية بنسلفانيا يتعرضن للابتزاز والملاحقة من شخصية مجهولة تُعرف باسم “A”، بعد اختفاء صديقتهن المقربة.





تفاعل عدد من نجوم العمل مع منشور لوسي، حيث كتبت ترويان بيليزاريو (سبنسر) تعليقًا: “لا أصدق مرور كل هذا الوقت! أشتاق لكِ يا أوزّتي الجميلة!”، بينما أضافت ساشا بيترس (أليسون): “أحبك كثيرًا!”





وعلّق العديد من المعجبين على المنشور بنظرياتهم القديمة حول هوية “A”، إذ كتب أحدهم: “آريا كان يجب أن تكون A، كانت هناك إشارات كثيرة تدل على ذلك، وأنا متأكد أن القصة كانت ستأخذ هذا الاتجاه!”





منذ نهاية المسلسل، شاركت لوسي هيل في عدد من الأفلام مثل Fantasy Island وTruth or Dare، ومؤخرًا في فيلم F** Marry Kill*، مواصلةً ترسيخ مكانتها في هوليوود.



