استعراضات مبهرة لـ إدوارد ولولا جفان بالعلمين الجديدة بكواليس عاجبني |صور

إنتهى النجمان إدوارد واللبنانية لولا جفان من تصوير "ديو" أغنية "عاجبني" التي استغرق تصويرها 24 ساعة متواصلة وذلك على شاطئ نوتش وسط أبراج العلمين الجديدة.



أغنية "عاجبني" كلمات محمد البوغا ولحن مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس وإخراج محمد القاضي ومدير التصوير احمد عبد القادر وإنتاج ياسر الحريري أمازون ميديا برودكشن .

والأغنية مبهجة من لون المقسوم وتناسب أجواء الصيف حيث من المقرر إطلاقها خلال اسبوع علي كافة قنوات المزيكا ومختلف منصات الموسيقى.



ويضم كليب "عاجبني" عدد كبير من الاستعراضات الغنائية سواء المنفردة أو المشتركة للنجمين إدوارد ولولا جفان تحت إشراف مصممة الرقصات نادين فرح وبخلفيات مختلفة سواء لابراج العلمين اوللشاطئ واماكن السهر والابحار بمركب بجوار شاطئ نوتش.



المعروف أن إدوارد رغم تزايد نجوميته فى التمثيل إلا أنه استعاد مكانته فى عالم الأغنية بتكوين فرقة "زا جيبسيس" التي تضم نجله عازف الجيتار والمطرب مارك والموزع أحمد عادل وعدد من الموسيقيين ويقدمون أغاني إدوارد الشهيرة مثل "ليندا ليندا" بالإضافة الى عددًا من أغاني الأفلام التي شارك في بطولتها منها "قزقز كابوريا" من "مهمة في فيلم قديم" و" أنا أحسن مغني في مصر" من "كباريه".. بالإضافة إلى ميدلي "كاجولوه" لمحمد هنيدي و"شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح ة" أحسن ناس" لداليدا .. وجميعها تقدم باسلوب وتوزيعات موسيقية تشيع البهجة والتفاعل لدى الجمهور في مختلف حفلاتهم الغنائية .



جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية لولا جفان سبق وان شاركت النحم إدوارد إحياء حفل ليلة رأس السنة 2025 بمصر داخل نادي هيلوبوليس الشروق.



وخلال الحفل خطفت الأنظار بأغانيها الاستعراضية والرومانسية المميزة بداية من "ما فيش كده" والتي تعاونت فيها مع جاد شويري كمخرج وظهر خلال الكليب بمقطع راب والأغنية كلمات محمد رفاعى وجاد شويرى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

كما قدمت اغنية "ايوة أنا جامدة" و "شيكولاته" وتفاعل معها إعجاب الجمهور طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.



ووقع إختيار المخرج محمد القاضي وصناع "عاجبني" على العلمين الجديدة للترويج للاماكن والاجواء الساحرة بالمدينة ذات الطابع العالمي خاصة مع إعلان المنظمة العربية للسياحة عن اختيارها عاصمة للمصايف العربية لعام 2025 .