تنطلق 6 يوليو.. فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة، والمقرر انطلاقها في 6 يوليو المقبل بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة ونشر الثقافة السينمائية.

تتضمن الدورة برنامجا تدريبيا متخصصا يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل محاضرات مكثفة في عدد من مجالات العمل السينمائي، وهي: السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج.

ويشارك في تقديم المحاضرات نخبة من كبار السينمائيين والنقاد، من بينهم: د. أشرف محمد، د. مختار يونس، طارق الشناوي، د.يسرى المناديلي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظي، زايد نايف، عادل عوض، شادي العناني، وماجد الباشا.

ويتاح للراغبين في الانضمام إلى الدورة سداد جزء من الرسوم حتى موعد انطلاقها، وتتوفر استمارات الاشتراك بمقر القصر.

وتنفذ فعاليات الدورة التدريبية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذ من خلال قصر السينما، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وانطلاقا من دور الهيئة في اكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة وتأهيلها للعمل في مجال صناعة السينما.