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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار فى حفله الأخير.. صور

زوجة أحمد سعد فى كواليس حفله الأخير
زوجة أحمد سعد فى كواليس حفله الأخير
أحمد إبراهيم   -  
تصوير محمد زاهر

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما، خلال الساعات الماضية، بنادي الشمس، حيث شهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل عدد كبير من الأغاني التي أشعلت حماس الحاضرين.

حرصت علياء بسيوني ، زوجة أحمد سعد ومديرة أعماله على التواجد فى الحفل لمساندة زوجها. 

وخلال الحفل،ط شارك شاب من ذوي القدرات الخاصة، المطرب أحمد سعد الغناء على المسرح، كما قامت فتاة بإهداء المطرب أحمد سعد، صورة قامت برسمها خصيصًا له، حيث منحتها له علي المسرح.

لحظة روحانية لـ أحمد سعد 

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بلحظات روحانية خاصة، إذ نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر فيه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع.

وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

زوجة أحمد سعد فى كواليس حفله الأخير 
زوجة أحمد سعد فى كواليس حفله الأخير 
زوجة أحمد سعد فى كواليس حفله الأخير 
زوجة أحمد سعد فى كواليس حفله الأخير 

أحمد سعد يتخذ قراراً قبل الحج

قبل سفر أحمد سعد هذا العام لاداء فريضة الحج، نشر الفنان أحمد سعد مؤخرًا مقطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستجرام، يظهر فيه وهو يخضع لجلسة إزالة الوشم "التاتو" من ذراعه باستخدام تقنية الليزر.

وكان قد أوضح أحمد سعد أن الوشم كان يهدف إلى تغطية آثار جرح قديم نتيجة حادث تعرض له، وأنه لجأ إليه لأسباب تجميلية فقط.

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