مستشفى النجوم.. تطورات حالة آدم تامر حسنى وملك أحمد زاهر تثير الجدل حول مرضها

تعرض عدد من الفنانين مؤخراً لأزمات صحية أثارت قلق جمهورهم، ومن أبرز هؤلاء الفنانين صبري عبد المنعم وملك أحمد زاهر ومسلم وآدم تامر حسني حيث شهدت حالتهم الصحية تطورات متباينة في الآونة الأخيرة.

آدم تامر حسنى

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأضاف :"دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".

ملك أحمد زاهر

بينما حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر، على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها.

وكتبت ملك أحمد زاهر، عبر ستوري انستجرام: «أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري».

وتابعت ملك أحمد زاهر: عندي يقين في ربنا أنه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس من خضتي كتبت مع أن ديه مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عموما أنا بس مش عارفة أقول إيه ولا إيه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي واللهِ كله كان بيوصلني، وأنا أسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي.

وأضافت ملك أحمد زاهر حديثها: أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول وبطلت أروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا إنها جت على قد كده حتى لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية، وخضتنا بس برضو أنا كويسة والحمد لله إنها جت على قد كده أكيد ربنا حماني من حاجة أكبر، وأهم حاجة إن عرف السبب بَطل العجب، والحمد لله إننا عرفنا، هي حساسية شديدة فالدم الموضوع critical.

واختتمت ملك زاهر حديثها: بس أنا مطمنة أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر الله ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله وأنا أسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبدا والله، شكرا من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي.

مسلم

أعلنت زوجة مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في الساعات القليلة الماضية، والتي استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرضها هي أيضا بأزمة صحية واحتجازها في المستشفى.

ونشرت يارا محمد زوجة مطرب المهرجانات مسلم، صورة له من داخل المستشفى على جهاز الأكسجين عبر عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مع رسالةً مؤثرة تطلب فيها الدعاء لزوجها.

صبري عبد المنعم

بينما كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، وقال إنه أجرى عملية في القلب منذ شهر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، الحالة بحمد الله مستقرة، بعد أن تم حجزه في الرعاية الصحية؛ من أجل استكمال العلاج.

وطمأن الفنان صبري عبد المنعم، الجمهور، على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها ودخل على أثرها المستشفى.

وقال صبري عبد المنعم: “الحمد لله خرجت من المستشفى بعد أن تحسنت حالتي، شكراً لكل من تواصل معي، وربنا يشفيني شفاء تام بإذنه”.

وتابع صبري عبد المنعم، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي ولم تتأخر النقابة في أي شيء، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.