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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محتجزة في العراق بسبب الحـ.رب.. إلهام شاهين: منتظرين هدنة بين إيران وإسرائيل

إلهام شاهين وهالة سرحان
إلهام شاهين وهالة سرحان
أحمد إبراهيم

حالة من الجدل الواسع أثيرت فى الفترة الساعات الأخيرة بعد إعلان عدم قدرة إلهام شاهين وهالة سرحان العودة إلى مصر قادمين من العراق بسبب إغلاق المجال الجوي إثر اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل. 

وقالت إلهام شاهين لبرنامج "آخر النهار" مع تامر أمين: "إحنا كويسين وبخير الحمد لله هنا مفيش خطر في العراق إحنا مش في الخطر إحنا بس مش عارفين نرجع لأن بعد ما وصلنا المطار الساعة 4 الصبح قالوا لسه حالا أغلق المجال الجوي تقريبا إحنا أول طيارة أغلق عليها المجال الجوي".

وأضافت : رجعنا على الأوتيل وإحنا في الانتظار بنتابع مع معالي السفير المصري قال لنا مفيش أي تحرك يعني سألنا إذا كان ممكن نطلع بطريق بري وقال إن في صعوبة شديدة، وهننتظر لحين مثلا إعلان هدنة في أي لحظة ساعتها ممكن يفتح المجال الجوي لفترة يوم مثلا فالناس اللي موجودة وعايزة ترجع، لأن إحنا كنا في مؤتمر كبير نسائي وفيه نساء من دول عديدة".

وأوضحت إلهام شاهين : واضح أن الحرب هتطول والأمل الوحيد أن تحصل هدنة واللي عايز يسافر يقدر يسافر، إحنا في الأوتيل مش بنتحرك ومنتظرين.

نقابة المهن التمثيلية توجه رسالة الى السفير المصري بالعراق  

وجه نقباء المهن الفنية ،المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ، الشكر للسفير أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، لتواصله العاجل والإطمئنان على الفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان العالقتين ببغداد بسبب توقف حركة الطيران ، وقام السفير أحمد سمير وبتوجيهات من الخارجية المصرية برعاية الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية،بالإطمئنان عليهما حيث توقفت حركة الطيران من بغداد بسبب الحرب الايرانية الاسرائيلية .

وقالت الدكورة هالة سرحان بأن السفير أحمد سمير تابع الموقف وطلب منا الالتزام بالاقامة في الفندق وعدم الخروج، ونقدر الدور الذى يقوم به الصدقاء فى العراق وفى مقدمتهم الدكتور جبار جودى  نقيب الفنانين العراقيين ، ووجهت "سرحان" الشكر للنقباء مسعد فودة وأشرف زكى، وعمر عبد العزيز لمتابعتهم .

وكان نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، قد توجهوا بالشكر للدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث كانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة.

وقامت باستقبالهما د. نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، وعبّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، لموقفه الداعم دائمًا للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان واطمئنانه عليهما، ومتابعته للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام. وأكد النقباء الثلاثة استمرارهم في متابعة الموقف عبر اتصالات للاطمئنان عليهما

هالة سرحان إلهام شاهين تامر أمين الفنانة إلهام شاهين الإعلامية هالة سرحان

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