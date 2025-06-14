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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يشهد عرض سجن النسا .. صور

وزير الثقافة مع أبطال عرض سجن النسا
وزير الثقافة مع أبطال عرض سجن النسا
أحمد إبراهيم

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، العرض المسرحي سجن النسا، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وذلك على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، حيث كانت الليلة هي الليلة الأخيرة للعرض لهذا الموسم.

و أعرب وزير الثقافة عن إعجابه بعرض سجن النسا، مشيدًا بالأداء الراقي لفريق العمل، وما يطرحه العرض من قضايا إنسانية واجتماعية تمس الواقع المصري، مؤكدًا على أهمية تقديم هذا النوع من العروض الجادة التي تُثري الساحة المسرحية وتلامس وجدان الجمهور.

عرض كازينو 

و في إطار الزيارة وعقب انتهاء عرض “كازينو”، من إخراج عمرو حسان، الذي يقدم بقاعة يوسف ادريس بمسرح السلام، حرص وزير الثقافة على المرور لتحية فريق العمل وتقديم الشكر لهم، مثمنًا جهودهم خلال فترة عرض العمل.

يُذكر أن عرض “سجن النسا” مأخوذ عن نص الكاتبة الراحلة فتحية العسال، يشارك في بطولته هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.

وزير الثقافة مع أبطال عرض سجن النسا 
وزير الثقافة مع أبطال عرض سجن النسا 
وزير الثقافة مع أبطال عرض سجن النسا 
أحمد فؤاد هنو الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة سجن النسا عرض “كازينو”

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