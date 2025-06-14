بعد تصدرها التريند بسبب رقصها بالصاجات.. شائعة تطارد منة شلبي

تصدرت الفنانة منة شلبي تريند جوجل بعد إثارتها الجدل في حفل زفاف الشاعرة منة القيعي، وتحديدا عند رقصها بالصاجات، وهو الأمر الذى تسبب فى جدل كبير خلال الساعات الماضية.

والمثير فى الأمر أن اسم منة شلبى تسبب منذ فترة قصيرة فى إثارة حالة من الجدل الواسع بسبب شائعة طاردتها وهى زواجها، ما خلق كثيرا من التكهنات، خاصة أنها لم تحرك ساكنا وفضلت الصمت لفترة حتى انتشرت الشائعة بشكل أكبر.

ولكن مع أول ظهور إعلامى للفنانة منة شلبي، قررت الرد على ما أثير، نافية تماما زواجها، مؤكدة أنه فى حالة تحقيق ذلك ستقوم بالإعلان فورا على جمهورها.

الغريب أن هذه الشائعة تطارد منة شلبي باستمرار كونها من أشهر النجمات اللاتى لم يتزوجن حتى الآن وهو ما يدفع البعض لإثارة الجدل والتكهنات.

منة شلبي تشارك فى فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”

وتشارك منة شلبى فى فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

ويواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات جديدة، بيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق.

يقدّم هيبتا: المناظرة الأخيرة رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفًا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.

منذ الإعلان عنه، أثار الفيلم موجة من الحماس والترقب، مستنداً إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابق. العرض السينمائي قريباً.