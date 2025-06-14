لقاء سويدان: مواجهات قوية تجمعني بسوسن بدر ورياض الخولى فى حرب الجبالي.. خاص

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن بعض تفاصيل مسلسلها المعروض حاليا بعنوان “حرب الجبالي” والذى يقوم ببطولته أحمد رزق ورياض الخولي وصلاح عبد الله.

وقالت لقاء سويدان فى تصريح خاص لـ صدى البلد: هناك عدد من المشاهد الصعبة التى لم تعرض بعد وهي عبارة عن ماستر سين حيث يشهد العمل مواجهات قوية بينى ورياضى الخولى من جهة وسوسن بدر من جهة أخرى وهى مشاهد مليئة بالتفاصيل.

وتمكن مسلسل حرب الجبالي من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، علي منصة شاهد.

احتل مسلسل “حرب الجبالي” المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة شاهد .

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.