تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بسبب الحالة الصحية لنجله

أحيا الفنان تامر حسني حفل غنائي ضخم في دولة الكويت مساء أمس الجمعة، وذلك في أول ظهور بعد الازمة الصحية التي تعرض لها نجله آدم.

ووجه “تامر” رسالة لجمهور الحفل، قائلا :"أنتم هتقوني علشان أعرف أغني انهارده، أنتم عارفين الظروف طبعًا اللي انا فيها، وبشكر كل حد فيكم وكل واحد على السوشيال ميديا دعا لابني في مرضه، ربنا يحفظكم يا رب وأنا هبدأ معاكم الحفلة، أنا عارف إن ملكوش ذنب في حاجة، وان شاء الله تنبسطوا".

تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لابنه اَدم بعد انفجار الزائدة

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأضاف :"دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".