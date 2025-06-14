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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رشوان توفيق يروى تفاصيل رؤيته لـ ياسمين عبدالعزيز فى المنام

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز
رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز
أحمد إبراهيم

تحدث الفنان رشوان توفيق، عن رؤيته للفنانة ياسمين عبد العزيز فى المنام، كاشفا عن تفاصيل هذه الرؤية التى شاهدها لها، معربا عن سعادته بالتعاون معها فى مسلسل “وتقابل حبيب” الذى عرض فى رمضان الماضى. 

وقال رشوان توفيق، فى تصريحات تلفزيونية: كنت في مرة بقرأ في سورة البقرة قبل الفجر، ولما وصلت لـ الآيات اللي فيها توحيد وبكررها كتير، نمت وعيني غفلت عند الآية 136 و137 عند فسيكفيكهم الله، غفلت لحظة شوفت ياسمين عبد العزيز قاعدة جمبي، ودي رسالة جتلي من ربنا ليها، وطلبت من عمرو محمود ياسين أنه يقولها لأن المساعدة بتاعتها مسجلتش رقمي وهي مش بترد على أرقام غريبة.

رشوان توفيق يتحدث عن عزت العلايلي 

وأكد الفنان الكبير رشوان توفيق، أن التحاقه بمعهد التمثيل لم يكن أمرًا سهلًا، واصفًا امتحان القبول بأنه قاسٍ، وكذلك امتحان التخرج، مشددًا على أهمية عودة النشاط المسرحي المدرسي، الذي كان له دور محوري في اكتشاف المواهب وصقلها، بأنه "له دور مميز ومؤثر في تشكيل الفنان الحقيقي".

وأضاف توفيق، في تصريحات تليفزيونية، أن التلفزيون المصري أنقذ جيلًا كاملًا من الفنانين، حيث كانت المنصة التي منحتهم فرصة الظهور والتألق، قائلًا: "التليفزيون هو اللي أنقذ الجيل ده .. ومن غيره مكنّاش هنعرف نشوفهم"، موضحًا أن تسجيل الأعمال وإذاعتها على الهواء منح الفنانين تجربة فريدة وشهرة واسعة.

وتحدث عن انضمام مجموعة من النجوم الكبار للفرقة، قائلًا: "عادل إمام دخل معانا في المرحلة التانية، وكان معاه سعيد صالح وصلاح السعدني، وانضموا للفرقة المسرحية"، موضحًا أن عادل إمام واحد من عباقرة التمثيل في العالم، مشيدًا بقدرته على تقديم كافة الأدوار من الكوميديا إلى أدوار الشر، قائلًا: "هو ابن مشروع مسرح التليفزيون وممثل عبقري حقيقي".

وتابع: " الفنان عزت العلايلي صاحب صوت جميل وغنى مع الفنانة وردة الجزائرية، وكان متميزًا في طريقة الأداء والكتابة".

رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق مسلسل “وتقابل حبيب” ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز

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