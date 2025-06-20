كريس براون ينفي تهمة التسبب في أذى جسدي بعد واقعة ملهى ليلي بلندن

مثُل النجم الأمريكي كريس براون، البالغ من العمر 36 عامًا، أمام محكمة ساوثوورك كراون بلندن صباح الجمعة 20 يونيو، حيث أنكر تهمة التسبب في أذى جسدي بالغ لموسيقي ومنتج خلال شجار مزعوم وقع في ملهى ليلي عام 2023.



ظهر براون مرتديًا بدلة زرقاء وربطة عنق سوداء، واقتصر حديثه على تأكيد اسمه وتاريخ ميلاده، والإدلاء بعبارة “غير مذنب” إلى جانب المتهم الثاني في القضية، المنتج والرابر الأمريكي أومولولو أكينلولو (38 عامًا).





تعود الواقعة إلى فبراير 2023، حين اتُهم براون بالاعتداء على المنتج آبي دياو في ملهى ليلي بمنطقة هانوفر سكوير بوسط لندن. وفي 15 مايو 2025، ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض عليه في فندق بمدينة مانشستر قرابة الساعة الثانية صباحًا. وقد أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة بلغت قيمتها 6.7 مليون دولار في 21 مايو.



ومن المقرر عقد جلسة ما قبل المحاكمة في 11 يوليو المقبل، على أن تبدأ المحاكمة الكاملة في 26 أكتوبر 2026.





وعلى الرغم من التحقيقات الجارية، واصل براون جولته الغنائية Breezy Bowl احتفالًا بمرور 20 عامًا على انطلاق مسيرته الفنية، إذ قدّم حفلًا ضخمًا في كارديف ليلة ما قبل مثوله أمام المحكمة.

تأتي هذه التطورات القانونية ضمن سلسلة من القضايا المثيرة للجدل التي واجهها براون خلال مسيرته، أبرزها اعتداؤه الشهير على النجمة ريهانا عام 2009، إلى جانب العديد من الحوادث التي طاردته في السنوات التالية.

ومع استمرار جولته الغنائية، يبقى مصير براون القانوني معلّقًا في انتظار ما ستكشفه جلسات المحكمة المقبلة.