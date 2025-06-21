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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
سعيد فراج

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الكويتية شجون الهاجري، بعد القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة في دولة الكويت. 

وتصدرت شجون الهاجري، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، بعد القبض عليها اليوم الجمعة. 

ونرصد فيما يلي، أبرز المعلومات حول الممثلة شجون الهاجري، بعد القبض عليها. 

شجون الهاجري 

شجون الهاجري ودار الأيتام 

الممثلة الكويتية شجون، ليس اسمها الهاجري لأنها نشأت في دور رعاية أيتام بالكويت، وأخذت لقب «الهاجري» من السيد مطر الهاجري، التي نشأت معه وزوجته السيدة حياة، بعدما تبنتها هذه الأسرة.

وانطلقت شجون الهاجري، إلى مشوارها الفني، في عام 2011، أثناء عرض مسرحية زين إلى عالم جميل، إذ أعلنت خطوبتها إلى مدير أعمالها المنتج الفني أحمد البريكي، واستمرت الخطبة لمدة عامين، حتى أعلنت الإنفصال في أبريل 2013، وعادت له في مايو 2014 وتم عقد قرانهما، ثم انفصلا في سبتمبر 2014. 

شجون الهاجري

شجون الهاجري وفيديو صادم

وفي عام  2013، خرجت شجون الهاجري، في مقطع فيديو صادم عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، كشفت فيه واعترفت بأنها لقيطة، لا تعرف أبويها الحقيقيين.

وقالت شجون الهاجري، في مقطع الفيديو: «أنا من دور الرعاية الاجتماعية تبنتني أمي حياة وأبوي مطر وربوني، وعرفت وأنا بعمر الـ13 سنة اني مو بنتهم.. الله سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لي هالشي وأفتخر فيه والحمد لله». 

وأضافت شجون الهاجري: «أمي وابوي ما قصروا معاي، والله يحفظهم لي ويشافيهم.. دريت أن أمي وأبوي متبنيني وليسوا هم الحقيقيين، ومو زعلانة لانهم أمي وأبوي، بس ابيكم تفهمون شنو يعني إن الله عوضني فيكم، وما عندي غيركم». 

شجون الهاجري

القبض على شجون الهاجري 

كشف الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في دولة الكويت -عبر تطبيق انستجرام- عن القبض على الممثلة الكويتية الشهيرة شجون الهاجري، وبحوزتها كميات من المواد المخدرة. 

وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانا رسميا مرفقا بصورة شجون الهاجري، وهي مقيدة وأمامها المضبوطات المخدرة. 

شجون الهاجري

وقال البيان الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات». 

وتابع البيان: «وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، حيث تم الاشتباه بالمتهمة بعد التوصل لمعلومات تفيد بحيازتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وبناءً عليه ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، تم ضبطها والعثور بحوزتها على كمية من مادة الماريجوانا ومادة الكوكايين، إضافة إلى مؤثرات عقلية».

وأضاف البيان: «وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهة الاختصاص».

واختتم البيان: «وتؤكد وزارة الداخلية أن حملات مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم، في إطار نهج أمني صارم يستهدف رصد وتعقب كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع من خلال التعامل مع المواد المخدرة، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حماية الوطن وصون أمنه».

شجون الهاجري

أعمال شجون الهاجري 

وكان أحدث أعمال الممثلة الكويتية، شجون الهاجري، هو مسلسل وحوش، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل وحوش، يضم مجموعة من أبرز نجوم الدراما الكويتية، منهم: شجون الهاجري بدور عذاري، هيا عبد السلام بدور إيمان راشد، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبد الله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبد العزيز دشتي، الإخراج: سعيد الماروق ومحمد سلامة، التأليف: فيصل البلوشي.

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