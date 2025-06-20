تركي آل الشيخ يستقبل مروان حامد للتحضير لـ الفيل الأزرق 3

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من زيارة المخرج مروان حامد لاستوديوهات «الحصن بيج تايم»، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة.

وجاءت الزيارة في إطار التحضيرات المبدئية لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام "الفيل الأزرق"، التي يشارك في بطولتها النجم كريم عبدالعزيز، ويُعد من أنجح الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة.

تركي آل الشيخ يشعل حماس الجمهور: جلسة تحضيرية لـ"الفيل الأزرق 3" تكشف عن مفاجأة قادمة هيكون نار.. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه بالجزء الجديد للفيل الأزرق

يُذكر أن فيلمي "الفيل الأزرق" و"الفيل الأزرق 2" حققا نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، ويعتبران من أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، مما يجعل ترقب الجمهور للجزء الثالث في أوجه.