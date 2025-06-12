تركي آل الشيخ يشعل حماس الجمهور: جلسة تحضيرية لـ"الفيل الأزرق 3" تكشف عن مفاجأة قادمة



أشعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حماس الملايين من محبي السينما المصرية والعربية، وذلك بنشره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" كشف من خلالها عن جلسة تحضيرية لفيلم "الفيل الأزرق 3"، ما فتح الباب واسعًا أمام التكهنات حول مفاجآت الجزء الثالث من العمل السينمائي الشهير.



وظهر في الصورة عدد من صنّاع العمل الرئيسيين، يتقدمهم المؤلف الكبير أحمد مراد، والمخرج المبدع مروان حامد، بالإضافة إلى المنتج أحمد بدوي.



وعلق آل الشيخ على الصورة بعبارة مقتضبة ومثيرة للفضول، قائلًا: “الفيل الأزرق هيكون ... ”



يُذكر أن فيلمي "الفيل الأزرق" و"الفيل الأزرق 2" حققا نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، ويعتبران من أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، مما يجعل ترقب الجمهور للجزء الثالث في أوجه.

