هيكون نار.. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه بالجزء الجديد للفيل الأزرق

شوق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه بعد وصفه للجزء الجديد من فيلم الفيل الأزرق بأنه سيكون مختلف.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الفيل الأزرق هيكون نار”.

وفي وقت لاحق، تحدث آل الشيخ عن إمكانية طرح الجزء الثالث، بل والرابع أيضًا من فيلم “الفيل الأزرق” مشيرًا إلى أن العمل يحتاج دعمًا كبيرًا نظرًا للنجاح الباهر الذي حققته الأجزاء السابقة.

تركي آل الشيخ يكشف عن خططه للجزء الثالث والرابع

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قال تركي آل الشيخ:

"الجزء الثالث والرابع من الفيل الأزرق سينقلان العمل إلى مستوى جديد. بالنسبة لي، الفيل الأزرق هو علامة عربية تستحق الدعم. إنه من أفضل الأفلام العربية، بقيادة النجم كريم عبد العزيز، وبفضل جهود هشام نزيه والكاتب أحمد مراد. لقد قدموا عملًا عربيًا متميزًا في الغموض والرعب، وحققوا نجاحًا كبيرًا في مواسم تتنافس فيها الأفلام الكوميدية. هذا دليل على ثقة الجمهور وقوة الحبكة."

وأضاف آل الشيخ:

"نسعى لجعل الفيل الأزرق يتخطى حدوده المعتادة. نحن ندعم هذا المشروع بالكامل، لأنه استثمار رابح للجميع. هناك تفاهمات حاليًا لدعم الجزء الرابع أيضًا بشكل كامل، ونتطلع لأن يكون الفيل الأزرق 3 و4 على مستوى عالمي جديد."

عن فيلم "الفيل الأزرق"

يُعتبر فيلم "الفيل الأزرق" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية. استطاع الفيلم تحقيق إيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه، ليصبح علامة بارزة في السينما.

الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، وإياد نصار.

حقق العمل نجاحًا ساحقًا بفضل حبكته القوية، وإبداع فريقه الفني، ومزجه بين الإثارة والغموض، ليصبح أحد أبرز الأعمال السينمائية المصرية والعربية.