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«الفيل الأزرق 3 و4» برؤية عالمية جديدة.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت مثيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«الفيل الأزرق 3 و4» برؤية عالمية جديدة.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت مثيرة

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
تقى الجيزاوي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة جديدة جمعته بالكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، وذلك ضمن استعدادات تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق".

وكتب تركي آل الشيخ تعليقًا على الصورة:
"اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد والكاتب العزيز أحمد مراد وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي... ترقبوا الفيل الأزرق 3 بشكل مختلف وعالمي."

وفي وقت لاحق، تحدث آل الشيخ عن إمكانية طرح الجزء الثالث، بل والرابع أيضًا من فيلم "الفيل الأزرق"، مشيرًا إلى أن العمل يحتاج دعمًا كبيرًا نظرًا للنجاح الباهر الذي حققته الأجزاء السابقة.

تركي آل الشيخ يكشف عن خططه للجزء الثالث والرابع

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قال تركي آل الشيخ:
"الجزء الثالث والرابع من الفيل الأزرق سينقلان العمل إلى مستوى جديد. بالنسبة لي، الفيل الأزرق هو علامة عربية تستحق الدعم. إنه من أفضل الأفلام العربية، بقيادة النجم كريم عبد العزيز، وبفضل جهود هشام نزيه والكاتب أحمد مراد. لقد قدموا عملًا عربيًا متميزًا في الغموض والرعب، وحققوا نجاحًا كبيرًا في مواسم تتنافس فيها الأفلام الكوميدية. هذا دليل على ثقة الجمهور وقوة الحبكة."

وأضاف آل الشيخ:
"نسعى لجعل الفيل الأزرق يتخطى حدوده المعتادة. نحن ندعم هذا المشروع بالكامل، لأنه استثمار رابح للجميع. هناك تفاهمات حاليًا لدعم الجزء الرابع أيضًا بشكل كامل، ونتطلع لأن يكون الفيل الأزرق 3 و4 على مستوى عالمي جديد."

عن فيلم "الفيل الأزرق"

يُعتبر فيلم "الفيل الأزرق" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية. استطاع الفيلم تحقيق إيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه، ليصبح علامة بارزة في السينما.
الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، وإياد نصار.

حقق العمل نجاحًا ساحقًا بفضل حبكته القوية، وإبداع فريقه الفني، ومزجه بين الإثارة والغموض، ليصبح أحد أبرز الأعمال السينمائية المصرية والعربية.

تركي ال شيخ فيلم الفيل الأزرق الفيل الأزرق٣

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