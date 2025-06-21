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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
عزة عاطف

تبدأ شركة تسلا رسميًا اختبار خدمة الروبوتاكسي في مدينة أوستن، تكساس، وذلك ضمن برنامج وصول مبكر يبدأ في 22 يونيو. 

ويأتي هذا بعد شهور من التمهيد والدعاية من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، الذي لا يزال يعد ببلوغ القيادة الذاتية الكاملة مستوى الاستقلالية الخامس خلال هذا العام.

تعتمد تسلا على سيارات موديل Y، ويتواجد دائمًا موظف سلامة في مقعد الراكب الأمامي.

أرسلت الدعوات لمجموعة مختارة من الأشخاص، مع تعليمات صارمة وشروط استخدام مفصلة.

ويمكن لراكب واحد فقط مرافقة المدعو في الرحلة.

كما يجب تسجيل بطاقة ائتمان أو خصم قبل استخدام الخدمة.

ويلتزم الراكب بقراءة الشروط وتقديم ملاحظاته بعد انتهاء الرحلة.

قيود صارمة على السلوك

  • ممنوع شرب الكحول أو التدخين أو تعاطي المخدرات داخل الروبوتاكسي.
  • يحظر استخدام السيارة في أي نشاط غير قانوني.
  • تسلا تحتفظ بحق تعليق وصول المستخدم إذا انتهك الشروط.
  • الركاب مسموح لهم تصوير الرحلة، لذا من المتوقع انتشار الفيديوهات والصور على الإنترنت بعد الإطلاق.

القيادة الذاتية.. لكن بشروط

رغم وعود ماسك المتكررة بشأن القيادة الذاتية الكاملة، فإن التجربة الحالية لا تزال بعيدة عن هذا الطموح، حيث:

  • الخدمة محصورة جغرافيًا في منطقة محددة داخل أوستن.
  • تعمل فقط من الساعة 6 صباحًا إلى منتصف الليل.
  • تتوقف في الظروف الجوية السيئة.
  • جميع الرحلات تتم بوجود موظف بشري للتدخل عند الحاجة.

تمثل هذه التجربة خطوة مهمة في طريق تسلا نحو تقديم سيارات أجرة ذاتية القيادة، لكن الحذر والقيود المحيطة بها تشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً. 

وحتى إشعار آخر، فإن روبوتاكسي تسلا يبقى تجربة محدودة ومُراقبة أكثر من كونه نظامًا مستقلاً بالكامل.

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الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

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