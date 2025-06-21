احذر رعشة اليدين.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

كشفت تقارير طبية أجنبية أن ارتعاش اليدين قد لا يكون فقط ناتجًا عن التوتر أو الإرهاق، بل قد يكون علامة خفية على نقص عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة في الجسم، والتي تلعب دورًا محوريًا في صحة الجهاز العصبي.

نقص بعض الفيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

وحذّر أطباء أعصاب وتغذية من تجاهل هذه الرعشات الخفيفة، مؤكدين أنها قد تكون جرس إنذار مبكر لحالات صحية أكثر تعقيدًا إذا لم يُعالج السبب الجذري لها.

ويمكن لنقص هذه الفيتامينات أن تسبب في. الارتعاش، وفقا لما نشر في موقع “تايم اوف أنديا”، ومن أبرزها ما يلي:

ـ فيتامين B12:

نقصه يسبب اعتلال الأعصاب الطرفية.

تظهر الأعراض في صورة رعشة، تنميل، وضعف عضلي.

ـ فيتامين B1 (الثيامين):

مسؤول عن صحة الأعصاب.

نقصه يؤدي إلى رجفان وصعوبة في التحكم العضلي.

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

ـ فيتامين B6:

نقصه يؤدي إلى اضطرابات عصبية تشمل الارتعاش والخدر.

ـ فيتامين E:

مضاد أكسدة قوي يحمي الأعصاب.

نقصه قد يسبب ضعف التنسيق والرعشات.

ـ المغنيسيوم:

عنصر معدني أساسي لوظائف العضلات.

نقصه يسبب تشنجات عضلية وارتعاش في الأطراف.

ـ فيتامين D:

رغم أن تأثيره غير مباشر، إلا أن نقصه يؤثر على وظيفة الأعصاب وقد يعزز الأعراض العصبية.

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

نصيحة الأطباء للسيطرة على رعشة اليدين

ـ لا تتجاهل الرعشة المتكررة حتى لو كانت خفيفة.

ـ قم بإجراء تحاليل دم شاملة لقياس مستويات الفيتامينات والمعادن.

ـ يمكن علاج هذه الحالة عبر مكملات غذائية أو نظام غذائي متوازن بإشراف طبي.

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

أطعمة تساعد على تعويض نقص هذه الفيتامينات

ـ اللحوم والكبدة مصدر غني بـ B12

ـ المكسرات والبقوليات غنية بـ B1 وB6

ـ السبانخ وزيت الزيتون تحتوي على فيتامين E

ـ الموز والشوكولاتة الداكنة مصادر ممتازة للمغنيسيوم

ـ التعرض المعتدل للشمس لتحفيز فيتامين D

وإذا كنت تعاني من رعشة في اليدين بدون سبب واضح، فقد يكون الحل في طبق طعامك؛ حيث ان الفيتامينات ليست مجرد مكملات، بل خطوط دفاع رئيسية لصحتك العصبية.