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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول بالمغرب

صدى البلد

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، منذ قليل من فندق الإقامة بمدينة كازابلانكا لخوض المران الأول بالمغرب، الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

  يخوض الفريق مرانه على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، الذي يبعد حوالي نصف ساعة عن فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا.

وقام الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بمعاينة عدد من الملاعب قبل أن يستقر على ملعب العربي الزاولي نظرا لجودة أرضيته وتجهيزاته المميزة.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود الخطيب بمدينة كازابلانكا فريق الرجاء دوري ابطال افريقيا

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