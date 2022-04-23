عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية ٤٠٠ مليار دولار.

وأوضح وزير المالية أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وقال الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين؛ اتساقًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين. 

ودعا الوزير، ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات.

 وتابع: “نتطلع إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، كما نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا فى تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين”.

وزير المالية التعاون الدولي القطاع الخاص صندوق النقد المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

النيابة تجري المعاينة التصويرية لواقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

"البترول" تتعاون مع جنرال إليكتريك العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات

رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدة مصانع في مدينة العاشر من رمضان

روسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا بالتحضير لاستخدام أسلحة كيماوية وإلصاق الاتهام بها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 23 أبريل 2022

تحذير عاجل لمستخدمي ويندوز.. برامج خطيرة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر

سامحونا.. أول تعليق من مدرب الرجاء بعد وداع دوري الأبطال أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بعد إفطار المطرية.. قصة أكبر حفل سحور لأهالي النوبة في ناهيا

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ