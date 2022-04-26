سر اهتمام إيلون ماسك بالاستحواذ على تويتر؟ .. شاهد

عرضت فضائية " الحدث " تقريرا يكشف عن سر تمسك " أيلون ماسك " بالاستحواذ على شركة " تويتر " .

وأوضح التقرير ، أن " أيلون ماسك " يحب بشكل شخصي التطبيق ، ولديه شعبية على المنصة بشكل هائل ، ويتابعه 84 مليون متابع .

وكان قد أعلن " أيلون ماسك " عن رغبته في امتلاك المنصة قبل 5 سنوات ماضية ، ويغرد بشكل مستمر بتصريحات مثيرة للجدل على المنصة .

وأعلنت "تويتر" قبول عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار .

السيطرة على تويتر

وبموجب بنود الاتفاق، سيحصل المساهمون في "تويتر" على 54.20 دولارا للسهم، بينما يستحوذ ماسك على جميع الأسهم في منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين في مختلف دول العالم، وباتت تلعب دورا رئيسيا في الإعلام الحديث والعمل السياسي.