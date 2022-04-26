عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئول مصرفي: حظر تحويل نقد أجنبي مجهول المصدر يقضي على غسل الأموال

أرشيفية
أرشيفية


 

الجمارك: إحباط 1731 عملية تهريب بـ 410 ملايين جنيه خلال مارس الماضى

البنك المركزي: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية منهم 16 مليون سيدة

 أكد مصدر مصرفي بارز  بأحد البنوك الحكومية، أن قرار البنك المركزي الصادر للبنوك بشأن منع قبول أي مصادر من النقد الأجنبي التي تستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية؛ بمصادر نقد محولة لشركات الصرافة ومجهولة المصدر؛  تستهدف مكافحة عمليات غسل الأموال  بالإضافة لضبط سعر الصرف في ظل التحديات العالمية.


قال المسئول لـ صدي البلد إن الفترات السابقة  والتي شهدت إعلان البنك المركزي المصري بوضع ضوابط على عمليات الاعتماد المستندية على إجراءات وعمليات الاستيراد التي تقوم بها الشركات والمستوردون حماية لمنع اهدار النقد الأجنبي مع استثناء الحدود القصوى لتلك الاعتماد بالنسبة للسلع الاستراتيجية والهامة.


ذكر المسئول أن هناك رقابة صارمة من الجهات المعنية داخل البنك المركزي المصري وتحديدا من قطاع الرقابة المكتبية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات خصوصا و أنها تتعلق بحماية مقدرات الاقتصاد القومي وعدم دخول نقد أجنبي مجهول مصدره أو لديه شبه تمويل عمليات غير مشروعة أو قانونية.
كان البنك المركزي المصري قد اصدر تعليمات خلال الأيام القلائل حول منع قبول أي نقد أجنبي يتم تحويله من المستوردين أو شركات الاستيراد عبر شركات الصرافة ويكون مجهول المصدر أو يتم تحويله من حسابات بنكية غير الحسابات البنكية الخاصة بتلك الشركات أو الأفراد.

 

 

البنك المركزي المصري النقد الأجنبي غسل الاموال الحسابات البنكية الاقتصاد القومي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

أبرزها مؤتمر لمواجهة الأزمة العالمية.. 14 قرارا وتكليفا من الرئيس السيسي للحكومة

ترشيحاتنا

السيسي للمصريين: إوعوا تفتكروا إني محسوب على حد

الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة

السيسي: مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل مهمة لمرحلة خطيرة

السيسي: الناس كانوا في الميدان ومش عارفين اللي بيحصل بالبلد

السيسي: الجيش كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمواجهة الإرهاب حتى 2017

على جمعة: خلق االله عكس صنع البشر في الكون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

مصير الفواتير الورقية.. طرق إلكترونية لدفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

مربوحة تنفي امتلاكها لأي حسابات على السوشيال .. وعبدالرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ