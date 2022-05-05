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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان عقب "هجوم إلعاد"

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مشاورات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان على خلفية هجوم إلعاد قرب تل أبيب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أفادت بمقتل 3 إسرائيليين فيما أصيب 6 آخرون جراء هجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وأضافت الهيئة عن وجود أنباء عن تحييد منفذ الاعتداء بعد إطلاق النار عليه.

وحسب قناة “روسيا اليوم” فإن فرق نجمة داود الحمراء تعالج عددا من المصابين بجروح خطيرة.

وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية طلب من سكان إلعاد عدم مغادرة المنازل.

وأشارت قناة “روسيا اليوم” إلي أن القوات الإسرائيلية تقوم بمطاردة منفذ العملية، معتقدة أن هناك أكثر من منفذ.

وكانت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضت ما أسمته ”التدخل الإسرائيلي في إدارة شؤون القدس“، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد بالقدس، وذلك بعد إصابة العشرات من الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية التي سهلت اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين.

وقالت السلطة الفلسطينية على لسان مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إنها ترفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وشدد الرويضي، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية داخل القدس.
 

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